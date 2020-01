Fortnite, Skin di Tfue: un'immagine concept mostra come potrebbe essere

Di recente, con stupore da parte dei giocatori di tutto il mondo, Tyler Ninja Blevins ha finalmente ottenuto la sua Skin su Fortnite Capitolo 2: la Skin di Ninja è realtà. E allora Tfue e gli altri quando riceveranno il proprio costume? Ormai sembra sia soltanto questione di tempo.

Dato che la Skin di Ninja fa parte di un set "Serie di icone", è logico che in futuro arrivino nuovi costumi. La skin di Tfue, per esempio: Turner Ellis Tenney è uno degli streamer americani di Twitch e YouTube più famosi al mondo, anche per la sua abilità su Fortnite Capitolo 2. Anche lui riceverà il suo costume? Intanto un concept ha provato ad immaginare come potrebbe essere.

Qui di seguito vi riportiamo l'immagine realizzata da D3NNI, che propone un determinato design per la Skin di Tfue. L'accoglienza del concept sui social è stata semplicemente eccezionale e, qualora Epic Games non l'abbia già realizzata, siamo sicuri che gli sviluppatori prenderanno spunto.

TFUE X FORTNITE SKIN CONCEPT



After Ninja got a skin in the game, I couldn't help but think.. who could be next? So here's my take on another skin in the Icon Series line. Introducing TFUE! 🥳



Hope you guys like it! I've also got many more Icon Series skin ideas in the works..🤫 pic.twitter.com/4CIP4aFR8J