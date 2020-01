Fortnite e Ninja: la skin dello streamer disponibile nel negozio di Epic Games

La Skin di Ninja è finalmente disponibile nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, venerdì 17 gennaio 2020. Il momento tanto atteso è dunque arrivato: diamo un'occhiata più da vicino a tutti i contenuti, ai dettagli e ai prezzi proposti oggi da Epic Games.

Per Tyler Ninja Blevins, questo è un sogno che si realizza: la sua Skin è finalmente disponibile nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2. "Sua" nel senso che il costume in questione riproduce fedelmente le sue fattezze: viene proposto al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio, e appartiene ad una nuova rarità, quella della Serie d'icone. Non è da escludere dunque che in futuro arrivino anche le Skin di altri streamer e pro player famosi. A parte la skin a 1500 V-buck, 15 euro al cambio, per completare il set di Ninja vi servirà la Doppia Katana (800 V-buck, 8 euro al cambio). E se proprio non volete farvi mancare nulla, poco più avanti trovate un'anteprima del balletto Stile Ninja.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi del negozio di Fortnite di oggi, 17 gennaio 2020.

Ninja (Costume) - 1500 V-buck

Doppia Katana (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Squalo Toro (Costume) - 1200 V-buck

Stile Ninja (Emote) - 300 V-buck

Massacro (Costume) - 1200 V-buck

Rinnegato (Costume) - 800 V-buck

Movimenti Eleganti (Emote) - 800 V-buck

Ninjorsetto (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Schianto Terrestre (Emote) - 200 V-buck