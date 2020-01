Pokémon GO: Latios e Latias tornano per un weekend di Raid Speciali, i dettagli

Latios e Latias, i Pokémon Eone, stanno per tornare su Pokémon GO a distanza di molti mesi dalla loro ultima visita. Lo faranno naturalmente in un weekend di Raid Speciali: vediamo tutti i dettagli da Niantic Labs, in questo rapido articolo.

Il nuovo weekend di Raid Speciali di Pokémon GO si terrà ufficialmente dal 24 gennaio 2020 al 27 gennaio 2020 successivo. Dalle ore 22:00 del 24 gennaio alle 22:00 del 27 gennaio successivo, quindi, Latios e Latias torneranno disponibili nei Raid Leggendari di Pokémon GO. Sarà un'occasione preziosa per tutti gli allenatori che fino a questo momento non hanno avuto la possibilità di sfidarli e registrarli nel PokéDex. Per di più i due Pokémon Eone possiedono anche una versione shiny/cromatica, che impreziosirà la vostra collezione, con un po' di fortuna.

Ovviamente Latios e Latias torneranno su Pokémon GO la prossima settimana perché intanto questa domenica si terrà il Pokémon GO Community Day di gennaio 2020, dedicato a Piplup. Le occasioni non mancheranno dunque, per andare alla ricerca dei propri mostriciattoli tascabili preferiti.