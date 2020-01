Dreams arriva su PC? L'esclusiva per PS4 potrebbe seguire le orme di Horizon: Zero Dawn

Secondo alcune nuovi voci, anche Dreams arriverà su PC. Per Tom Phillips l'esclusiva per PS4 potrebbe essere il prossimo gioco a fare il "grande passo" e seguire le orme di Horizon: Zero Dawn.



Nella giornata di ieri è circolata la voce che Horizon: Zero Dawn arriverebbe su PC. Sarebbe una novità importante per Sony e una mossa pensata per contrastare Microsoft che grazie al Game Pass PC e Windows 10 da questo punto di vista parte avvantaggiata. Anzi, il colosso di Redmond ha iniziato persino a colonizzare le console rivali con Minecraft e Cuphead. Dando per assodato che il rumor di Jason Schreier sia corretto, quale sarà il prossimo gioco ad arrivare su PC?



Secondo Tom Phillips, un collega di Eurogamer.net, il prossimo sulla lista è Dreams. Il motivo è molto semplice da capire: più che un gioco Media Molecule ha costruito una piattaforma grazie alla quale creare dei videogiochi. Il suo arrivo su PC metterebbe a disposizione memoria praticamente sconfinata, facilità di condivisione dei contenuti e soprattutto una maggiore flessibilità nell'importare nuovi materiali e oggetti e manipolarli attraverso mouse e tastiera.



Horizon will be followed by others down the road - you don't need to Dream too hard to guess. But Xbox is already well-established launching games on PC at the same time, and eager to explore Switch...