Avengers: Endgame, il Funko Pop di Iron Man celebra la battaglia finale

Esistono due tipi di persone: quelle che hanno visto i momenti finali della battaglia di Avengers: Endgame e si sono commosse, e quelle che mentono. Proprio a quelle scene è dedicato questo nuovissimo Funko Pop con protagonista Iron Man, icona di un intero film.

Il nuovo Funko Pop è dedicato al sacrificio di Tony Stark, al suo indimenticabile "Io sono Iron Man!". Come vedrete poco più avanti dall'immagine riportata in calce all'articolo, la statuina da collezione riproduce l'eroe in ginocchio e in procinto di schioccare le dita con il Guanto dell'Infinito, per porre la parola fine sulla battaglia finale di Avengers: Endgame. Il Funko non è attualmente in vendita, ma è prenotabile e arriverà in tutto il mondo ad aprile 2020.

Il Funko Pop di Iron Man dedicato ad Avengers: Endgame brillerà al buio, tra le altre cose; non può mancare nella vostra collezione. Avengers: Endgame è ora disponibile in formato fisico (DVD e Blu-Ray) e digitale: chiude un ciclo durato dieci anni, nell'Universo Cinematografico Marvel.