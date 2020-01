Gwyneth Paltrow, dopo Avengers: Endgame una candela che sa di vagina

Gwyneth Paltrow, che abbiamo visto tutti di recente in Avengers: Endgame nei panni di Pepper Potts, ha lanciato un nuovo, originale progetto: una candela che odora come la sua vagina.



La Paltrow negli ultimi anni si è distinta per una serie di posizioni piuttosto esuberanti, diciamo, ma questa nuova idea potrebbe batterle tutte. Praticamente archiviata la carriera di attrice dopo Avengers: Endgame, Gwyneth ha messo in vendita sul suo online store questa particolare candela.



"L'idea della candela è cominciata come uno scherzo fra il produttore di profumi Douglas Little e Gwyneth Paltrow", recita la descrizione del prodotto. "I due lavoravano a una nuova fragranza, quando lei ha esclamato 'uh, questa odora come una vagina'. Il progetto da lì si è evoluto in un profumo divertente, sexy, bellissimo e inaspettato."



Per acquistare la candela basta cliccare qui, ma bisognerà attendere: l'idea ha avuto talmente tanto successo che al momento il prodotto è sold out.