Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, un video con i primi minuti

Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX è disponibile su eShop com una demo giocabile, e IGN.com ha pensato bene di catturarne i primi minuti in video.



Le sequenze mostrano le fasi preliminari dell'esperienza di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, con la scelta dei Pokémon e del nome del proprio personaggio, oltre alle prime interazioni con il mondo di gioco.



Come scritto nel nostro provato, il remake si presenta molto bene sul piano tecnico e artistico, sebbene permangano dei dubbi sul bilanciamento e il roster finale.



Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 6 marzo.