Magic: Legends, la Geomancer protagonista di un video di gameplay

Magic: Legends si mostra in un video di gameplay con protagonista la Geomancer, che possiamo vedere in azione nel corso di circa 10 minuti di riprese.



Agile ma al contempo dotata di mosse devastanti, la Geomancer sarà una delle classi disponibili in Magic: Legends, e il suo repertorio include attacchi fisici ma anche e soprattutto magie che hanno a che fare con la terra.



La combattente può infatti evocare esplosioni e vortici infuocati, richiamare bestie a proprio supporto, spiccare ampi balzi e atterrare generando un'onda d'urto in grado di sbaragliare gruppi di nemici.



Magic: Legends sarà disponibile nel corso del 2020 nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.