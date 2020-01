Solomon Program, Konami annuncia il suo nuovo RPG strategico

Solomon Program è il nuovo RPG strategico prodotto da Konami: il gioco è stato annunciato ufficialmente sulle pagine della rivista giapponese Monthly CoroCoro Comics.



Il publisher nipponico non ha rivelato i dettagli, ma stando al trademark del gioco, depositato a dicembre, è probabile un'uscita su Nintendo Switch: le immagini mostrano i pulsanti presenti sui Joy-Con della console ibrida.



I primi artwork fanno pensare a un'esperienza simile a quella dei vari Yu-Gi-Oh!, Pokémon e Digimon, con una serie di mostri che avremo modo di catturare, allenare e schierare in combattimento.



Konami sembra comunque avere intenzioni serie per il lancio del franchise, visto che oltre al gioco arriverà anche un manga. Ulteriori dettagli nei prossimi giorni.