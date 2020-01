Resident Evil 2 è il miglior gioco del 2019 per gli utenti di Metacritic, che hanno votato in massa per conferire il meritato riconoscimento al remake firmato Capcom.



Nella classifica stilata dal celebre aggregatore, Resident Evil 2 comanda con 2.088 punti, ponendosi davanti a Sekiro: Shadows Die Twice (1.813 punti) e Death Stranding (1.298 punti).



Al quarto posto troviamo Fire Emblem: Three Houses con 906 punti, mentre a chiudere la top 5 ci pensa Star Wars Jedi: Fallen Order con 777 punti.



Metacritic - I giochi migliori del 2019 per gli utenti



Resident Evil 2 (2.088) Sekiro: Shadows Die Twice (1.813) Death Stranding (1.298) Fire Emblem: Three Houses (906) Star Wars Jedi: Fallen Order (777) The Outer Worlds (736) Control (710) Devil May Cry 5 (628) Luigi's Mansion 3 (589) Pokémon Spada e Scudo (549)