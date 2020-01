FIFA 20 Ultimate Team, Cristiano Ronaldo: valutazione 99 nel Team of the Year

FIFA 20 Ultimate Team ha decretato giorni fa il Team of the Year, e oggi scopriamo che Cristiano Ronaldo entrerà nella squadra come dodicesimo componente, con una valutazione gloabale di 99.



"Per un soffio non è entrato nei Magnifici 11, ma Cristiano Ronaldo ha vinto la votazione per il 12° giocatore e si è aggiudicato l'ultimo posto rimasto nella Team of the Year di FIFA 20", riporta il sito ufficiale del gioco.



La card di Ronaldo, che vedete qui in calce, fa paura: il giocatore vanta i seguenti valori:



Velocità: 97

Tiro: 99

Passaggio: 92

Dribbling: 98

Difesa: 45

Fisico: 95

Globale: 99