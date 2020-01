FIFA 20, van Dijk presenta la Squadra dell'Anno 2019 in video

Virgil van Dijk presenta la Squadra dell'Anno 2019 di FIFA 20 in un coinvolgente video live action realizzato per l'occasione da Electronic Arts.



La prima notizia del 2020 è che EA ha finalmente rivelato la Squadra dell'Anno di FIFA 20 con una formazione stellare formata dai calciatori che si sono distinti per le loro performance nel corso dell'anno che si è da poco concluso.



FIFA 20 - Squadra dell'Anno 2019



Alisson Becker

Andrew Robertson

Virgil van Dijk

Matthijs de Ligt

Trent Alexander-Arnold

Frenkie de Jong

Kevin De Bruyne

N'Golo Kanté

Kylian Mbappé

Sadio Mané

Lionel Messi