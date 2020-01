The New Mutants, nuovo trailer ufficiale per il film Marvel

The New Mutants si mostra con il nuovo trailer ufficiale, come promesso alcuni fa. Pubblicato da 20th Century Fox, il video ci introduce al film basato sulla serie a fumetti Marvel.



In uscita nelle sale cinematografiche il 3 aprile 2020, The New Mutants racconta la storia di cinque giovani mutanti che scoprono di possedere poteri speciali e provano a fuggire dalla struttura segreta in cui sono stati rinchiusi.



Il cast del film vede la presenza di Maisie Williams (Aria Stark ne Il Trono di Spade), Anya Taylor-Joy (The Witcher), Charlie Heaton (Stranger Things), Henry Zaga, Blu Hunt e Alice Braga.



Non è dato sapere se la pellicola farà parte o meno del Marvel Cinematic Universe, visto il suo debutto dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney.