Ex-Blizzard contro le traduzioni occidentali che censurano gli originali

Stando all'ex producer di Blizzard Mark Kern, spesso i traduttori occidentali cambierebbero i testi di partenza senza dimostrare alcun rispetto per gli originali, arrivando fino a censurarli, con la scusa dell'adattamento culturale.



Il suo intervento è nato dall'ennesima discussione nata intorno alle traduzioni dal giapponese all'italiano, dove sono stati riportati degli esempi di alterazioni fin troppo profonde del senso del testo originale, in favore di traduzioni spesso macchiate dall'ideologia. L'esempio di partenza è stato l'adattamento inglese dell'anime Miss Kobayashi's Dragon Maid, ma il discorso si è presto esteso a tutti i media, videogiochi compresi.



Secondo Kern spesso i traduttori dei videogiochi modificano i testi originali prescindendo dalla cultura di partenza e dalle intenzioni degli artisti.



Kern: "Succede da anni negli anime e nei videogiochi. I traduttori professionisti insistono loro fanno adattamenti culturali e devono sincronizzare il testo con il labiale, ma di fatto spesso iniettano la loro scrittura nel testo, mancando di rispetto alla cultura di partenza e agli autori. Rispettate le opere!"





This has been going on in game and anime for years.



"professional" translators insisted they were just doing a cultural adaptation and matching lips.



In fact they were injecting their own writing into it, disrespecting the original culture and creators.



Respect the work! https://t.co/57UhBHdVmO