Escape from Tarkov su Steam, quando arriverà?

Escape from Tarkov arriverà mai su Steam? Molti hanno iniziato a chiederselo dopo il rinnovato successo riscosso dal gioco grazie ad alcuni streamer Twitch che ci hanno giocato durante le feste, tra i quali il Dr. Desrepsect, CohhCarnage, Smoke e Sacriel.



Attualmente Escape from Tarkov è ancora uno dei titoli più visti sulla piattaforma, secondo solo a League of Legends e a Just Chatting (oltre che all'evento GamesDoneQuick), che ha oltretutto contribuito all'emersione di un nuovo top streamer, l'australiano Pestily. In tanti vorrebbero acquistarlo, ma stanno aspettando che arrivi su Steam.



Escape From Tarkov non è un gioco nuovissimo in verità, visto che la prima versione giocabile dal pubblico fu rilasciata il 4 agosto 2016. Allora il programmatore Pavel Dyatlov affermò che sarebbe stato pubblicato anche su Steam, ma solo dopo essere uscito sulla piattaforma proprietaria di Battlestate, lo studio di sviluppo. Da allora di anni ne sono passati più di tre, ma il gioco è ancora alla versione 0.12. Se l'obiettivo è quello di lanciarlo su Steam quando avrà raggiunto la versione 1.0 ci vorranno ancora molti anni per vedercelo arrivare.



Gli altri scenari possibili sono un'accelerazione del rilascio per monetizzare l'attuale successo o un'esclusiva con qualche altro negozio come l'Epic Games Store, interessato al traino del gioco.