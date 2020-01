Xbox Series X al CES 2020, un altro indizio arriva da Phil Spencer

Xbox Series X sarà presente al CES 2020? Un nuovo indizio in tal senso arriva nientemeno che da Phil Spencer, che ha "casualmente" modificato la propria immagine profilo su Twitter inserendo una foto del SoC della nuova console.



Dopo le parole di David Prien, senior director of hardware presso Xbox, questo ulteriore suggerimento sembra rendere più concrete le possibilità che la piattaforma Microsoft venga presentata in quel di Las Vegas.



In verità Spencer ha cercato di placare gli animi, spiegando che i motivi dietro al cambio di immagine sono di natura puramente affettiva: "Terrò questo chip con me fino al lancio della nuova Xbox. Ha portato bene per Scorpio, questa sorta di moneta fortunata."



"Ah, e per rispondere alle tante domande che mi sono arrivate oggi: oggi sto lavorando felicemente a Redmond." Insomma, Phil Spencer non si troverebbe a Las Vegas. Una bugia a fin di bene per non rovinare la sorpresa o una vera e propria smentita? Lo scopriremo nelle prossime ore.





Thanks. I'm keeping this with me until we ship. Worked well for Scorpio, my lucky "coin". Oh, and getting a lot of questions today, I'm happily at work in Redmond today. — Phil Spencer (@XboxP3) January 6, 2020