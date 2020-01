Samsung Galaxy Chromebook, veloce, bello e costoso

Al CES 2020 è stato presentato il Samsung Galaxy Chromebook, un laptop veloce, bello da vedere ma decisamente costoso, data la categoria cui appartiene. Si parla infatti di un prezzo di partenza di 999 dollari, abbastanza insolito per un Chromebook.



Stando però a Samsung c'è grande richiesta per dei Chromebook high-end, nonostante i limiti del sistema operativo ChromeOS non siano stati ancora completamente superati. Di suo il Samsung Galaxy Chromebook ha delle caratteristiche niente male, visto che si parla di 8GB di RAM e 128 GB di memoria interna per il modello base da 999 dollari, espandibili fino a 16GB di RAM e 1TB di memoria interna per un prezzo non svelato dal produttore, ma vociferato come elevatissimo. Le altre caratteristiche parlano di un display AMOLED da 13,3 pollici con risoluzione di 3840 x 2160 pixel (4K), di un processore Core-i5 di decima generazione, di un sensore per le impronte digitali e di due prese USB-C.



Rimane da capire a chi sia mirato questo pur bel prodotto, visto che con la cifra con cui ci si porta a casa un Samsung Galaxy Chromebook base, si può acquistare un Windows ultrabook più potente, e capace anche di far girare molte più applicazioni. Evidentemente mirerà a una sua nicchia.





Foto di: The Verge