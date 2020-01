Nvidia, i display G-sync più veloci del mondo al CES 2020

Al CES 2020 Nvidia ha presentato i nuovi display G-Sync con una frequenza di aggiornamento di 360Hz, pensati esplicitamente per il mondo degli esport. Il primo sarà l'ASUS ROG Swift 360 e sarà disponibile entro la fine dell'anno. Altri seguiranno.



Si tratta degli schermi da gioco più veloci che siano mai stati realizzati: a 360Hz, i frame di gioco vengono visualizzati una volta ogni 2,8 ms, fino a 6 volte più veloce rispetto ai display egli schermi TV da gioco tradizionali. Ovviamente Nvidia consiglia di accompagnarli con le schede video GeForce RTX, definite le GPU da gioco più veloci al mondo.



Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato ufficiale diramato da Nvidia:





La vertiginosa crescita del mondo degli Esports

Gli Esports e le comunità di gioco competitivo (titoli per cui si fanno tornei e sfide) continuano ad espandersi a un ritmo fenomenale. Più del 60% degli utenti ed i giocatori GeForce in tutto il mondo giocano a giochi competitivi ogni mese e nel 2019 sono stati assegnati oltre $211 milioni (1) come premi in denaro negli Esports, il 29% in più rispetto all'anno precedente. Anche il pubblico che segue il mondo degli Esports aumentato, con oltre 450 milioni di giocatori che si sono sintonizzati per assistere in live ai tornei (2).



NVIDIA G-SYNC - Promuovere l'innovazione di gioco

Presentata per la prima volta nel 2013, NVIDIA G-SYNC è nota per l'innovativa tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) che elimina il dislivello tra il rapporto legato alla frequenza di aggiornamento del display e la frequenza dei fotogrammi della GPU. Da allora, i processori G-SYNC hanno aggiunto molte nuove tecnologie di visualizzazione per migliorare i momenti come gli Esports, come l'overdrive dinamico per migliorare la percezione del giocatore, firmware personalizzato per migliorare la qualità dell'immagine, e ora va a migliorare la frequenza di aggiornamento del display a 360Hz per ottenere tempi di reazione ancora più rapidi. Con le tecnologie 360Hz e VRR di G-SYNC, i frame ora si aggiornano in meno di 3ms, quindi i giocatori di Esports possono ottenere sia frame senza interruzioni che a latenza incredibilmente bassa.



Progettato per i professionisti di Esports: ASUS ROG Swift 360

Sviluppato in collaborazione con NVIDIA, ASUS ROG Swift 360 è specificamente progettato per le competizioni Esports e presenta uno schermo a 24,5 pollici, grande abbastanza da mantenere ogni pixel di azione nel campo visivo. ASUS ROG Swift 360 presenta la classica finitura ROG di ASUS, perfetta ed elegante in qualsiasi evento Esports. Inoltre:



Velocità di aggiornamento rapidissima: lo schermo a 360Hz offre immagini cristalline, latenza del sistema estremamente bassa con conseguenti tempi di reazione più rapidi e movimenti più fluidi, per mantenere i giocatori sempre concentrati sul bersaglio.

Progettato per gli Esports: gioca come fanno i professionisti e non perderti mai neanche un fotogramma con il display Full HD da 24,5 pollici ad alte prestazioni.

Chiarezza: con la tecnologia NVIDIA G-SYNC VRR non si ha nessuna interruzione o sfarfallio che non farebbero altro che distrarre il giocatore.

Qualità certificata da NVIDIA: tutti i display certificati G-SYNC sono sottoposti a un rigoroso processo di convalida e sottoposti a 300 test di qualità delle immagini per garantire che offrano qualità costante e massime prestazioni.



NVIDIA presenterà il nuovo display G-SYNC a 360Hz alla stampa durante una conferenza che si terrà presso l'hotel Wynn durante il CES questa settimana, e presenterà una serie di demo Esports che mostrano come 360Hz migliorano le prestazioni di gioco, dalla precisione di ingaggio dei bersagli alla mira e l'esecuzione di gioco.