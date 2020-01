NVIDIA, GPU Ampere: +50% di potenza rispetto a Turing e consumi ridotti

NVIDIA promette grandi cose per le GPU di prossima generazione con architettura Ampere: una potenza fino a +50% rispetto alle schede video Turing e consumi sostanzialmente ridotti.



Stando a quanto riportato dal Taipei Times, le nuove GPU di NVIDIA, in uscita durante la seconda metà del 2020, adotteranno un processo produttivo a 7 nanometri che contribuirà ad aumentare sia la potenza che l'efficienza energetica.



Nello specifico, si parla di performance superiori fino al 50% rispetto a Turing e un TDP inferiore, paragonabile ai 125-150W di una RTX 2060: numeri che fanno sperare in un gaming a 4K e 60 fps con ray tracing attivo.



Proprio nel ray tracing si osserveranno le differenze maggiori, visto che le schede Turing non hanno rappresentato che la prima generazione per quanto concerne il supporto a tale tecnologia e su Ampere ci sarà spazio per ottimizzazioni specifiche.