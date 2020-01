Halo: Reach e Darksiders Genesis sono i giochi del mese di dicembre 2019

Il mese di dicembre 2019 non è stato propriamente tra i più floridi che si siano visti ultimamente nel mercato videoludico e l'elezione del gioco del mese riflette alquanto la situazione, anche se le votazioni sono state piuttosto combattute. A dire il vero, il mese di dicembre in generale è difficile che si presenti particolarmente ricco di novità, proprio per la sua collocazione all'interno dell'anno e in concomitanza con celebrazioni e ricorrenze tipiche. Lo schema classico prevede le grandi uscite posizionate nel corso dell'autunno, in modo da poter essere già ben pronte e rodate per l'avvio del periodo dei saldi e dello shopping compulsivo che arriva verso novembre e ancora di più per il momento dei regali di Natale. Per questo motivo, può essere quasi controproducente lanciare un prodotto di grosso calibro proprio nel mese di dicembre, perché si brucia una possibilità importante di sfruttare un secondo ritorno di fiamma dopo il lancio iniziale, in virtù della stagione dello shopping e degli sconti.



Di conseguenza, guardando l'elenco dei giochi usciti a dicembre 2019 non c'è nulla che faccia propriamente saltare sulla sedia, anche se non mancano i titoli di grande interesse. Questi si presentano, tuttavia, più concentrati in generi particolari, dedicati a nicchie di giocatori o in ogni caso fuori dalla definizione standard del blockbuster tripla A di nuova e mastodontica produzione. Quelli che assomigliano maggiormente a questa categoria, in ogni caso, sono proprio quelli che emergono con maggiore risalto dalle votazioni sul gioco del mese, a dire il vero: stiamo parlando in particolare di Halo: Reach e Darksiders Genesis, che sono risultati i più votati a questo giro.



La scelta della redazione La lotta è stata davvero serrata e il primo classificato è stato deciso per soli tre punti, ma alla fine è stato Darksider Genesis a spuntarla, a dimostrazione di come la serie THQ Nordic continui a contare su un gran numero di appassionati, nonostante sia un titolo che solitamente colpisce il mercato più in sordina rispetto ad altre produzioni più grandi e popolari. Prendendosi una certa rivincita anche rispetto alle valutazioni della critica, che non l'hanno propriamente accolto come un capolavoro, Darksiders Genesis emerge comunque come gioco più interessante del mese di dicembre 2019 per la redazione di Multiplayer.it, in virtù soprattutto della sua giocabilità e la sua capacità di trasformare la struttura tipica da action game classico in un hack and slash sullo stile di Diablo che ha comunque funzionato a dovere, nonostante non si tratti proprio di un titolo privo di difetti, anzi.



A breve distanza dal primo classificato, Halo: Reach conquista la seconda piazza e si tratta di un gioco che ha bisogno di ben poche presentazioni. Uscito originariamente una decina di anni fa come ultimo Halo ad opera di Bungie, Reach è diventato un cult ed è considerato uno dei migliori capitoli della celebre serie Microsoft, la cui riedizione su PC e Xbox One all'interno della Master Chief Collection rende pienamente giustizia all'originale. Il ritorno del gioco, insomma, ripropone tutti i punti di forza di Halo: Reach in una veste che trova perfettamente il suo spazio nel panorama videoludico attuale, oltre ad essere finalmente giocabile anche dagli utenti PC, che hanno premiato la decisione di Microsoft e 343 Industries riversandosi in massa all'acquisto. Chiude il podio l'interessante Phoenix Point, strategico a turni dal creatore originale di XCOM che si presenta effettivamente come successore spirituale di quest'ultimo, riuscendo nell'intento. Pochi altri titoli da segnalare, con un buon MechWarrior 5 a posizionarsi appena sotto il podio in quarta posizione per un soffio.