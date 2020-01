Vince Zampella: un nuovo gioco con DICE Los Angeles, che cambierà nome

Vince Zampella guiderà DICE Los Angeles nella realizzazione di un nuovo gioco, e l'operazione verrà accompagnata da un cambio di nome per il team di sviluppo.



"Probabilmente effettueremo un rebrand", ha detto Vince Zampella. "Vogliamo comunicare un'immagine inedita, vogliamo che la gente dica 'questo è un posto in cui puoi andare per realizzare qualcosa di nuovo'."



"Penso che il loro nome attualmente li identifichi come uno studio di supporto per DICE Stockholm, dunque un rebranding può essere importante per far capire alla gente che può venire a lavorare qui, che faremo cose straordinarie."



La nuova DICE Los Angeles sarà dunque una realtà separata rispetto allo studio di Stoccolma e a Respawn Entertainment, e sotto la guida di Zampella riuscirà senz'altro a lanciare prodotti di qualità.