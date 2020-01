Pokémon GO: evento Maratuova 2020 disponibile, tutti i dettagli

Il nuovo anno è cominciato, e il primo evento del 2020 inizia proprio in queste ore su Pokémon GO: si tratta della Maratuova 2020. Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno già condiviso con noi tutti i dettagli del caso, ve li riportiamo quindi in questo rapido articolo.

L'evento Maratuova 2020 di Pokémon GO, iniziato proprio in queste ore, terminerà il prossimo 16 gennaio 2020 alle ore 22:00 (orario italiano locale). Per tutto questo periodo di tempo, gli allenatori potranno schiudere le proprie Uova Pokémon per ottenere dei Pokémon con cappellino festivo come Pichu, Pikachu e Wrumple (alcuni si troveranno anche allo stato selvatico). Tutti potranno essere trovati anche in forma shiny/cromatica, mentre esemplari speciali compariranno anche nei Raid di livello due.

Ancora, alcuni bonus particolarmente interessanti saranno attivi durante la Maratuova 2020 di Pokémon GO: doppie caramelle e doppia polvere di stelle da schiusa, e un super regalo per aver camminato 50km durante la settimana, come ricompensa per la Sincroavventura. Quest'ultimo prevede 50.000 unità di polvere di stelle, 15 caramelle rare e una Pietra di Unima, tutti insieme e tutti garantiti. L'immagine qui di seguito riportata, e realizzata dai ragazzi di Pokémon GO Raid Italia, riassume tutto ciò di cui vi abbiamo parlato.