Pokémon GO: Gigalith e altri Pokémon in arrivo, scoperti dai dataminer

I dataminer di Pokémon GO nelle ultime ore hanno scoperto la presenza, nei file di gioco, di nuovi Pokémon appartenenti alla Quinta Generazione di Unima. Attenzione: non parliamo di quelli attualmente mostrati nella schermata di caricamento, ma di vere e proprie modifiche apportate da Niantic Labs ai file di gioco.

Ne consegue che nei prossimi giorni nuovi mostriciattoli tascabili saranno finalmente disponibili su Pokémon GO: non è chiara tuttavia la modalità di rilascio. Saranno disponibili selvatici, nei Raid o tramite missioni sul campo? Oltre a Gigalith, citato anche nel titolo della notizia, i dataminer hanno scoperto Scolipede ed Escavalier. Gigalith avrà le mosse Pietrataglio e Troppoforte, Escavalier Beccata, Contrattacco, Forbice X e Acidobomba, infine Scolipede Forbice X. Nei file di gioco potrebbero comunque essere presenti altre novità ancora da scoprire.

Anche il mese di gennaio 2020 sarà ricco di eventi, per tutti i giocatori di Pokémon GO. Oltre ad i nuovi Pokémon della Quinta Generazione di Unima, infatti, si attende il ritorno di Heatran, anche in forma cromatica.