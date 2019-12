Pokémon GO: Heatran torna nei Raid Leggendari a gennaio 2020, i dettagli

In queste ore gli sviluppatori di Niantic Labs stanno condividendo con i giocatori di Pokémon GO tutti i dettagli circa gli eventi del primo mese dell'anno all'interno del proprio titolo mobile, sviluppato e pubblicato gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS. Sappiate dunque, ad esempio, che Heatran sta per tornare nei Raid.

Avete capito bene, il Pokémon Leggendario Heatran della Quarta Generazione di Sinnoh tornerà a breve nei Raid Leggendari di Livello Cinque di Pokémon GO: accadrà a partire dal 7 gennaio 2020 (ore 22:00, orario italiano locale) fino al 4 febbraio 2020 successivo (ore 22:00, orario italiano locale). Il debutto di Heatran all'interno di Pokémon GO risale esattamente ad un anno fa, un'ottima occasione dunque per tutti i giocatori che non l'hanno catturato e registrato nel PokéDex a suo tempo.

Niantic Labs ha anche confermato che, per la prima volta in assoluto, sarà anche possibile ottenere su Pokémon GO Heatran Shiny (in forma cromatica). Neanche a dirlo, servirà molta fortuna per incontrarlo.