Disney+, alcuni film rimossi dal catalogo: gli utenti si lamentano

Disney+ avrebbe dovuto garantire la permanenza dei film nel proprio catalogo, a differenza delle altre piattaforme, ma alcuni titoli sono stati rimossi scatenando le lamentele degli utenti.



Parliamo in questo caso di pellicole come Il Dottor Dolittle, Pirati dei Caraibi: Ai Confini del Mare, Mamma ho Perso l'Aereo 1 e 2 e I Ragazzi Vincenti, che appunto non è più possibile trovare scorrendo fra i contenuti di Disney+.



In realtà la piattaforma si è impegnata a non rimuovere dal proprio catalogo soltanto i classici Disney, tuttavia la mancanza di qualsiasi avviso prima della rimozione dei suddetti film ha sorpreso e amareggiato gli utenti, abituati a essere avvisati con un po' di anticipo in situazioni come queste.



Sembra tuttavia che alla base delle rimozioni ci siano questioni legati con una precisa scadenza, al termine della quale i film torneranno nel catalogo in maniera stabile.