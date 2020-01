Dragon Ball Z, Gohan Super Saiyan in un disegno di Dragon Garow Lee

Dragon Garow Lee, uno dei disegnatori del manga noto come Dragon Ball: The Time I Got Reincarnated As Yamcha (in Italia tradotto in Lo strano caso della resurrezione di Yamcha) ha condiviso nelle ultime ore su Twitter uno dei suoi disegni. In quest'ultimo ha rielaborato, con il suo tratto personale, il personaggio di Gohan in uno dei momenti più importanti e interessanti dell'intera serie di Dragon Ball Z.

Parliamo del momento in cui cui Gohan, per salvare il Pianeta Terra e tutti i suoi amici, si trasforma in Super Saiyan di Secondo Livello per sconfiggere l'androide Cell. Tutti ricordiamo i tratti del maestro Akira Toriyama in Dragon Ball Z, ma nel disegno poco più avanti riportato "rivivrete la scena" disegnata da Dragon Garow Lee, e poi condivisa su Twitter. Cosa ne pensate? Vi dà i brividi come la prima volta?

Dragon Ball Z a parte, Gohan di recente è tornato (da adulto) anche in Dragon Ball Super. Fino all'arco narrativo dei Galactic Patrol ha rivestito un ruolo non propriamente fondamentale, ma è tornato a dare il meglio di sé in un recente assalto alla Terra da parte dei cattivoni di turno, inviati da Moro.