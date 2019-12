Dragon Ball Super, l'addio ad un personaggio nel capitolo 55 del manga

Il capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super, nel momento in cui scriviamo, è già disponibile per la lettura, sia in formato cartaceo (nel solo Giappone, per ora) che in formato digitale (anche online, gratuitamente, su MangaPlus). Nel dettaglio, i lettori hanno detto addio ad un personaggio importante.

Se non avete letto il capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super e temete eventuali spoiler o anticipazioni, interrompete immediatamente qui la lettura... viceversa, state per conoscere l'identità di questo personaggio, che molto probabilmente non rivedremo più nell'Arco Narrativo dei Galactic Patrol e di Moro. Ebbene, si tratta di Merus. Perché no, Merus non è mai stato un alieno qualsiasi della Truppa Galattica, ma un angelo sceso tra i mortali.

Fratello di Whis, Merus è arrivato nel mondo mortale per conoscere meglio i suoi abitanti: ha però sviluppato anche una propria indole/inclinazione, e ciò avrebbe potuto portarlo ad interferire con il corso degli eventi terreni. Per questo motivo Whis ha dovuto richiamarlo presso il Gran Sacerdote; comunque, nel breve tempo a disposizione, Merus ha allenato Goku, che ora dovrebbe essere in grado di tenere testa a Moro in modo più dignitoso. Difficilmente rivedremo Merus nel prossimo futuro, ma tutto è possibile: vi terremo aggiornati.