Fortnite: Pescesecco e Aura nel negozio del 28 dicembre 2019

Nuovo giorno, nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2. Gli sviluppatori di Epic Games hanno deciso di mettere momentaneamente da parte i contenuti a tema Star Wars, per soffermarsi su alcuni graditi ritorni: vediamo dunque tutti i dettagli di oggi 28 dicembre 2019, direttamente dagli sviluppatori di Epic Games.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi 28 dicembre 2019 troverete come prima cosa Pescesecco: la Skin torna disponibile a distanza di un anno esatto dalla sua prima comparsa nel Battle Royale di Epic Games. Il prezzo proposto è sempre lo stesso, pari a 1200 V-buck (circa 12 euro al cambio), e il costume possiede vari stili aggiuntivi. Tornano anche Aura (costume da 800 V-buck, circa 8 euro al cambio) e John Wick (Skin Leggendaria da 2000 V-buck, ben 20 euro). I balletti in evidenza oggi sono infine Vai coi bassi e A orologeria (quest'ultimo inedito).

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi, con rispettivi prezzi; vi ricordiamo che le sfide del Mezz'Inverno accompagneranno i giocatori fino a fine 2019, regalando ogni giorno nuovi premi in oggetti cosmetici.

Vecchio scarpone (Strumento raccolta) - 500 V-buck

Pescesecco (Costume) - 1200 V-buck

Aura (Costume) - 800 V-buck

John Wick (Costume) - 2000 V-buck

Sofia (Costume) - 1500 V-buck

Dinamo (Costume) - 1200 V-buck

Commando (Costume) - 800 V-buck

Rompighiaccio (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Spaccatore Severo (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Vai coi bassi (Emote) - 800 V-buck

A orologeria (Emote) - 500 V-buck