Vodafone: offerte di fine anno, minuti e 50GB da 7 euro al mese, i dettagli

Il 2019 sta ormai per concludersi, e quindi approfittiamo di questa occasione per mostrarvi alcune delle offerte di Vodafone Italia più convenienti di fine anno. Non si tratta di preferenze verso un specifico operatore storico italiano: in questi giorni dell'anno che restano a disposizione cercheremo di riportarvi un po' tutti i pacchetti più convenienti disponibili nel settore della telefonia mobile.

Le offerte Vodafone Italia di fine anno partono dai 7 euro al mese, anche con 50 GIGA di internet e minuti illimitati, per poi salire verso pacchetti via via più corposi (e naturalmente costosi). Vediamo dunque i più interessanti: intanto Vodafone Special Unlimited 7, come anticipato nei giorni scorsi, propone 50GB, minuti di chiamata ed SMS illimitati, a 7 euro al mese. Essendo un'offerta operator attack, è pensata per gli attutali clienti Iliad, FastWeb ed operatori virtuali esclusi LycaMobile, Ho Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special Minuti 50GB propone, a 9,90 euro al mese, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, poi 20 GIGA di internet. Potete attivarla se provenite da Kena Mobile o LycaMobile. Vodafone Special Minuti 20GB costa invece 12 euro al mese, offre contenuti identici all'offerta precedente, ed è attivabile per gli attuali clienti Tre Italia (ex H3G).

Da ultimo segnaliamo la presenza di Vodafone Special Minuti 20GB 18,99, che proprio ad un prezzo di 18,99 euro mensili offre minuti illimitati e 20GB; è attivabile dai clienti TIM, CoopVoce e Wind.