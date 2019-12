Fortnite, Epic Games rimuove V-buck e Skin da alcuni account, ecco perché

I V-buck rappresentano la valuta principale di Fortnite Capitolo 2 e di Fortnite Battaglia Reale in particolare: con i V-buck, acquistabili tramite denaro reale, il giocatore può fare propri Skin e oggetti cosmetici dal negozio di gioco. In queste ore, però, gli sviluppatori di Epic Games ne stanno rimuovendo, e anche parecchi, da alcuni account. Perché?

Epic Games sta rimuovendo V-buck e Skin da determinati account di Fortnite Capitolo 2, ma per un buon motivo. Questi oggetti sono stati acquistati dai possessori degli account tramite terze parti: rivenditori del mercato nero, che ottengono V-buck a prezzi stracciati (o gratis) tramite truffe e chargeback. Una volta ottenutili, rivendono i V-buck "onestamente", a prezzo molto inferiore rispetto al negozio di Epic Games. Indovinate chi va in perdita, in tutto questo contesto? Esatto: proprio Epic Games. Difatti gli sviluppatori hanno ribadito più volte che l'unico metodo legale per acquistare i V-buck risiede nell'acquisto diretto tramite piattaforma oppure nei rivenditori autorizzati (ad esempio GameStop, in Italia).

Di conseguenza, se avete acquistato in modo illegittimo V-buck, Skin e contenuti cosmetici con il vostro account, beh... Epic Games potrebbe rimuoverveli al più presto, se vi scopre. L'allarme è partito da Twitter, dove tantissimi giocatori hanno ricevuto messaggi in cui li si avvisa di aver perduto determinate somme di V-buck e Skin. La prossima volta, magari, sceglieranno di acquistare tramite il negozio di Fortnite, e non altrove.