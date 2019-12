FIFA eClub World Cup: Tutti i team qualificati alla fase finale

Alla fase di qualificazione online hanno partecipato più di 190 team composti sia da organizzazioni eSport che da club reali.

Le varie squadre sono state suddivise per regioni e successivamente per gironi e livelli, in base ai risultati ottenuti durante le scorse edizioni.

Nelle settimane di Novembre e Dicembre i vari team si sono affrontati tra di loro conquistando punti importanti che, tramite un sistema di promozioni e retrocessioni tra i vari livelli, segnavano il cammino di ogni squadra nella prima fase.

Tramite l'ultimo round si sono qualificati all'evento live 24 team, di cui 16 provenienti dall'Europa e 2 dalle altre regioni come il Nord America, il Sud America, l'Asia-Oceania e l'Africa-Medio Oriente.

Le squadre che si contenderanno il trofeo della FIFA eClub World Cup dal 7 al 9 Febbraio a Parigi, saranno le seguenti:

• Roma eSports

• Team Qlash

• Mkers

• Borussia eSports

• Dux Gaming

• Ellevens

• FaZe Clan

• Fierce eSports

• Fnatic

• NEO

• Manchester City eSports

• FK Austria Vienna

• Nordavind

• Lione

• R288

• Movistar Riders

• Basilea eSports

• Gillette Infinity eSports

• Complexity Gaming

• Hashtag United

• Blue United EFC

• Team Futwiz AU

• NASR eSports

• POWR eSports



Oltre al trofeo i vari giocatori potranno lottare per un montepremi di 100.000 $ e i relativi FIFA Pro Points che saranno importanti nel cammino verso la fase finale della FIFA eWorld Cup 2020.



Adrian Rölli, Capo della sezione eFootball alla FIFA, ha dichiarato: "Dopo aver ottenuto un nuovo record con oltre 190 squadre che hanno partecipato alle qualificazioni online, non vediamo l'ora di accogliere di accogliere i migliori 24 team eSports al mondo che si affronteranno per la FIFA eClub World Cup. Questa competizione per club mostrerà ancora una volta l'entusiasmo, il dramma e la passione che gli eSports di FIFA offrono a tutti i media e fan di tutto il mondo, oltre ad incoronare il primo campione del nuovo format e soprattutto del nuovo decennio."