Disney: incassi record per i film negli USA, pari all'80% del totale nel 2019

Disney ha totalizzato con i suoi film incassi record nei cinema, pari all'80% del totale per quanto concerne gli USA.



Una percentuale incredibile, a cui ha contribuito di recente il debutto di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: con i suoi 175,5 milioni di dollari, la pellicola si piazza in decima posizione per gli Stati Uniti nell'anno che si appresta a concludersi.



Fra gli altri grandi successi di questo 2019 targato Disney è impossibile non citare Avengers: Endgame, Captain Marvel, Spider-Man: Far From Home, Toy Story 4 e Frozen 2.



La strategia della casa di Mickey Mouse, che negli scorsi anni ha effettuato importanti acquisizioni (Marvel Entertainment nel 2009, Lucasfilm nel 2012, 21st Century Fox lo scorso marzo), continua dunque a dare i suoi frutti e punta a un ulteriore consolidamento in ambito domestico grazie alla piattaforma Disney+.