Ghost of Tsushima, tema dinamico per PS4: ecco come ottenerlo

Ghost of Tsushima potrà farvi compagnia da qui all'uscita del gioco, fissata per la prossima estate, grazie al tema dinamico per PS4 che Sucker Punch ha gentilmente voluto regalare ai propri fan per Natale.



In Europa il codice per effettuare il download del tema di Ghost of Tsushima è il seguente:



38BE-G6N8-L93A