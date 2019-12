The Witcher è una delle serie Netflix più apprezzate di sempre

The Witcher è una delle serie prodotte da Netflix più apprezzate di sempre, stando al punteggio che lo show ha ottenuto su IMDb.



Inizialmente prima assoluta con una valutazione di 8,9, la serie si è stabilizzata sull'8,8 ottenendo così un punteggio pari a quello di produzioni come Black Mirror, Narcos e House of Cards.



La serie di The Witcher risulta dunque più apprezzata di titoli come The Crown, Dark, Better Call Saul e Daredevil.



Sembra insomma che il progetto sia venuto fuori molto bene, e non a caso lo show è già stato rinnovato per una seconda stagione.