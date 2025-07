Annunciato il Commodore 64 Ultimate: il leggendario computer torna con hardware aggiornato e compatibilità totale

Come forse ricorderete, alla fine di giugno Cristian Simpson, lo youtuber dietro il canale YouTube Retro Recipes, ha acquistato il marchio Commodore con l'intenzione di rilanciarlo. E a quanto pare la prima iniziativa della nuova gestione non si è fatta attendere a lungo.

Le caratteristiche del Commodore C64 Ultimate

Il Commodore 64 Ultimate "non è un semplice emulatore software". Infatti, sotto la scocca troviamo l'FPGA AMD Artix 7 per replicare fedelmente l'hardware originale del C64, offrendo compatibilità con oltre 10.000 giochi, cartucce e periferiche. L'esperienza rétro si fonde con soluzioni moderne come l'uscita HDMI a 1080p, Wi-Fi, porte USB, tastiera meccanica retroilluminata e persino un drive USB a forma di cassetta, che ospita oltre 50 titoli preinstallati.

Il supporto software è ampio: il sistema legge numerosi formati storici come .D64, .T64, .TAP, .PRG, .CRT, .ROM e .G64, garantendo la massima compatibilità con le immagini disco e le applicazioni C64. Sul fronte delle connessioni video e audio, il Commodore 64 Ultimate offre uscita HDMI a 1080p per un segnale pulito e compatibile con schermi moderni. Non manca il supporto analogico tramite DIN-8 (per CVBS, S-Video e RGB), il jack da 3,5 mm per cuffie e un'uscita audio ottica S/PDIF. Inoltre, è presente un sistema SID doppio con riconoscimento automatico dei chip 6581 e 8580, oltre all'emulazione UltiSID per chi preferisce riproduzioni digitali.

La connettività è pensata sia per il retro-gaming puro sia per la fruizione moderna: troviamo Wi-Fi, Ethernet 100 Mbps, tre porte USB-A, una porta USB-C per alimentazione e dati, lettore microSD, porta cartuccia, porta datasette, uscita disco IEC, due porte joystick DB-9 e perfino una porta utente interna per gli appassionati più esperti.

Commodore ha annunciato tre diverse edizioni del C64 Ultimate:

Basic Beige Edition a 256,49 euro, pensata per i nostalgici, con look classico e prezzo contenuto.

a 256,49 euro, pensata per i nostalgici, con look classico e prezzo contenuto. Starlight Edition a 299,24 euro, con case trasparente e LED dinamici sincronizzati con suoni e giochi.

a 299,24 euro, con case trasparente e LED dinamici sincronizzati con suoni e giochi. Founders Edition a 427,49 euro, pensata per collezionisti, con finiture dorate, badge commemorativo, t-shirt dedicata e contenuti esclusivi.

Le spedizioni sono previste per ottobre 2025, con i preordini già attivi attraverso una campagna di crowdfunding sul sito ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.