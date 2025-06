Uno youtuber ha acquistato il marchio Commodore e vuole rilanciarlo

Cristian Simpson, noto come lo youtuber Retro Recipes , ha accquistato il marchio Commodore , tanto che ora il suo canale è stato ribattezzato "Retro Recipes x Commodore". Non si parla di semplici licenze mirate a dei prodotti che sfruttino il celebre marchio, importantissimo anche per la storia dei videogiochi, ma di tutte le risorse afferenti allo stesso, che comprendono i 47 marchi internazionali emersi post liquidazione della compagnia, avvenuta nel 1995.

La nuova mission di Commodore

In un video dedicato alla notizia, Simpson ha promesso un cambio di mission aziendale, che non sarà più quella di sfruttare il nome di Commodore, apponendolo su qualsiasi prodotto, ma di puntare a una categoria specifica di hardware. Inoltre, la comunità dei retrogamer godrà di licenze speciali, che torneranno utili a chi ha già dei progetti avviati e non vuole buttarli.

Il video spiega anche vagamente i termini dell'acquisizione, con la sua firma avvenuta dopo aver contattato dei finanziatori non specificati. Si parla di alcuni milionari e di un paio di miliardari, senza che però vengano fatti dei nomi.

Il prezzo non deve essere stato eccessivo, visto che si parla di una cifra, non specificata. Si dovrebbe aggirare verso la parte bassa delle sette cifre, per usare una sua espressione. Quindi tra 1 e 3 milioni di dollari, che se vogliamo è un'inezia di questi tempi (per chi dispone di finanziatori amici).

Va detto che per adesso i piani dello youtuber sono molto vaghi, ma nel frattempo ha coinvolto nell'impresa alcuni dirigenti delle divisioni inglesi e americane di Commodore, come David John Pleasance, ex dirigente di Commodore, nonché autore del libro "Commodore the Inside Story: The Untold Tale of a Computer Giant", che farà da consulente.