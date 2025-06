Il PlayStation Store ha aumentato i prezzi dei giochi in un territorio, a causa delle condizioni del mercato

Il PlayStation Store brasiliano ha aumentato i prezzi di alcuni giochi, in anticipo rispetto a quanto previsto. Il termine era stato precedentemente fissato per settembre, con il lancio di Ghost of Yotei, ma evidentemetne qualcosa ha suggerito di sbrigarsi.

Diversi i titoli interessati, compresi alcuni first party di Sony. Da notare che l'aumento non ha riguardato solo i giochi nuovi, ma anche i titoli più vecchi. Secondo l'azienda, l'adeguamento è una risposta alle "difficili condizioni di mercato", con l'obiettivo di compensare le fluttuazioni dei tassi di cambio, che per il Brasile sono da sempre problematici.