PlayStation Store, Offerte di Metà Anno: gli sconti migliori sui giochi PS4 e PS5

In questo caso abbiamo selezionato l'eccellente riedizione Horizon Zero Dawn Remastered, che torna a toccare il suo prezzo più basso di sempre su PS Store, per poi catapultarci negli scenari fantasy di Black Myth: Wukong e Dragon's Dogma 2, viaggiare verso la Baghdad di Assassin's Creed Mirage e la Osaka di Like a Dragon Gaiden, e per concludere visitare il pianeta Adelpha di Outcast: The New Beginning.

Come abbiamo scritto nella recensione di Horizon Zero Dawn Remastered , i miglioramenti apportati all'esperienza, le nuove modalità grafiche disponibili e la presenza dell'espansione The Frozen Wilds , che rende ancora più corposo il pacchetto, rappresentano motivi validissimi per procedere all'acquisto, a maggior ragione a prezzo scontato.

Immersi in un'ambientazione più densa e popolosa , dominata da feroci bestie meccaniche, potremo seguire le avvincenti vicende della giovane emarginata Aloy, determinata a diventare un membro temuto e rispettato della tribù Nora e pronta per questo a lasciarsi il passato alle spalle, sebbene proprio da quel passato emergerà una terribile minaccia per l'intero mondo post-apocalittico di Horizon.

Una delle riedizioni più recenti e brillanti per PS5, Horizon Zero Dawn Remastered è tornato alla sua cifra minima su PlayStation Store , con una riduzione del 20% che consente di acquistare il gioco a 39,99€ anziché 49,99€. Non ci troviamo di fronte a uno sconto clamoroso, come ormai da tradizione per le esclusive Sony, ma pensiamo sia comunque il caso di approfittarne.

La struttura paga dazio per via di una formula che si ripete con insistenza e che porta sullo schermo un'alternanza di soluzioni, alcune magnificamente realizzate e altre un po' meno, ma ci troviamo in ogni caso di fronte a una delle produzioni videoludiche più interessanti degli ultimi anni: ne abbiamo parlato nella recensione di Black Myth: Wukong .

In tutti i casi, non c'è dubbio che il gioco valga la candela: ispirato al classico Viaggio in Occidente, Black Myth: Wukong ci mette al comando di un guerriero prescelto per superare le terribili prove necessarie a risvegliare il leggendario condottiero, nell'ambito di una campagna corposa e impegnativa, inframezzata da combattimenti con avversari sempre più forti e pericolosi .

Prima promozione in assoluto per Black Myth: Wukong , che grazie alle Offerte di Metà Anno del PlayStation Store è disponibile a 55,99€ anziché 69,99€, con uno sconto del 20%. Il discorso è sempre lo stesso: chi aveva già intenzione di recuperare lo spettacolare action RPG di Game Science potrà approfittarne per risparmiare qualcosa, chi invece puntava a spendere molto meno dovrà attendere ancora.

Gli scontri si rivelano infatti uno spettacolare mix di abilità attive e passive , statistiche, fisica complessa e la già citata intelligenza artificiale, che finisce per porsi come un elemento di grandissima rilevanza nell'ambito del gameplay e lo arricchisce in maniera particolare. Volete saperne di più prima di procedere all'acquisto? Ecco la nostra recensione di Dragon's Dogma 2 .

Il vasto mondo del gioco ci chiede di essere esplorato e vissuto anche al fine di intercettare i vari incarichi, e sebbene l'assenza di cavalcature finisca per rendere frustranti alcuni momenti dell'esperienza, le tante scoperte che ci attendono e i combattimenti che si innescano anche all'improvviso rappresentano una preziosa ricompensa, anche grazie all' eccellente sistema di combattimento messo a punto per l'occasione.

Dragon's Dogma 2 ha toccato il suo prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, 29,99€ anziché 74,99€ che si traducono in una riduzione del 60% e ci invitano assolutamente ad approfittare dell'occasione, specie se rientriamo nella vasta platea dei nostalgici del capitolo originale che da anni chiedevano a Capcom di riportare in vita la saga con un nuovo episodio.

In tal senso, purtroppo la meccanica della Prontezza dell'Assassino si rivela un po' troppo permissiva, consentendoci di uccidere diversi nemici nel giro di pochi istanti e di banalizzare in tal modo un bilanciamento della difficoltà altrimenti votato a rendere la sfida più interessante, imponendoci di fuggire di fronte a situazioni pericolose.

La campagna del gioco è sostanzialmente più breve rispetto al solito , ma parliamo in ogni caso di una ventina di ore: una durata più che sufficiente per un tuffo nei ricordi, che qui viene alimentato da fasi esplorative coinvolgenti e da un gran numero di scorci evocativi, mentre portiamo a termine missioni che prevedono l'eliminazione silenziosa dei bersagli e sfruttiamo le abilità del protagonista.

Il risultato di questi sforzi non è convincente come speravamo, vedi la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage , ma la Baghdad del IX secolo vale senz'altro la pena di essere visitata e gli sviluppatori hanno fatto davvero un gran bel lavoro nel riprodurne le architetture e nel popolarne le strade, che appaiono decisamente vive e pulsanti.

In attesa di una promozione su Shadows, Assassin's Creed Mirage torna disponibile alla cifra minima su PS Store, 19,99€ anziché 49,99€: uno sconto del 60% che neutralizza qualsiasi perplessità in merito all'episodio con protagonista Basim, che rende omaggio ai capitoli classici della serie Ubisoft e rispolvera meccaniche action, stealth e parkour al fine di richiamare le atmosfere delle avventure di Altair ed Ezio.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

L'arrivo di Yakuza 0: Director's Cut su Nintendo Switch 2 ha riacceso i riflettori sulla serie SEGA, con particolare riferimento agli episodi action e al loro protagonista classico, Kazuma Kiryu. Ebbene, con le Offerte di Metà Anno anche l'ultima avventura in solitaria del Dragone di Dojima, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, raggiunge il prezzo più basso di sempre su PS Store.

Kiryu si prepara a combattere in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Disponibile con la Deluxe Edition a 19,24€ anziché 54,99€, con un risparmio che raggiunge in questo caso il 65%, il gioco racconta cos'ha fatto Kiryu dopo i drammatici eventi di Yakuza 6: The Song of Life, rinunciando al proprio nome e mettendo le sue straordinarie abilità al servizio della potente Famiglia Daidoji in cambio di protezione per Haruka e i ragazzi dell'orfanotrofio Morning Glory.

Quando però la vera identità del protagonista rischia di essere rivelata, Kazuma si ritrova a dover di nuovo combattere e incontra lungo il cammino diversi personaggi notevoli, nonché scenari nascosti e sorprendenti come il Castello: una nave clandestina pensata per visitatori molto facoltosi, che include un casinò, un cabaret e l'immancabile arena dove i più forti guerrieri danno spettacolo.

Kazuma passeggia per Sotenbori in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

I due stili di combattimento a disposizione alternano una posizione classica e la novità dell'Agente, che sfrutta gli assurdi gadget tecnologici a disposizione dei Daidoji per trasformarci in una versione sotto steroidi di James Bond: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.