La remaster di Warhammer 40.000: Space Marine è messa così male che c'è più tempo per chiedere il rimborso

La Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition, edizione rimasterizzata del primo capitolo della serie uscita il 10 giugno, non è stata accolta bene dal pubblico. Il motivo? Attualmente è un mezzo disastro. Il gioco è sempre lo stesso, ma al netto di una grafica leggermente migliorata, è stato riempito di bug e di novità decisamente fastidiose, come il nuovo menù di selezione delle armi, il tutto al prezzo di ben 40 euro su Steam. Per una cifra del genere era lecito aspettarsi molto di più di crash continui e problemi assortiti, sopratutto per un gioco che versava in un ottimo stato nella sua versione originale. La situazione è così grave, che è stata estesa la finestra entro la quale è possibile chiedere il rimborso completo.