I giochi da 80 dollari come Mario Kart World sono communque convenienti, per un ex dirigente di PlayStation

Come saprete, all'annuncio di Nintendo del prezzo di Mario Kart World per Nintendo Switch 2, sono seguiti altri annunci simili di altri editori, che hanno adeguato i loro prezzi verso l'alto , come se non aspettassero altro che qualcuno facesse il primo passo.

Shuhei Yoshida, ex-PlayStation e nome molto amato dalla comunità, è intervenuto nel dibattito sull' aumento dei prezzi dei videogiochi , affermando che 80 dollari non sono poi troppi per un titolo come Mario Kart World , perché offre molte ore di gioco.

Prezzi diversi

Parlando con il canale Kit and Krysta, Shuhei Yoshida ha affermato che "ogni gioco offre ai giocatori un valore diverso", quindi sta ai publisher valutare quale prezzo sia ragionevole per i loro prodotti. "Non è detto che ogni gioco debba costare, sai, 70 o 80 dollari o quel che sia, perché ogni gioco è diverso."

Per Yoshida, siamo arrivati a questo punto per la crescita dei "costi di produzione" dei giochi tripla A. Secondo lui la via da seguire potrebbe essere quella di affidarsi a team più snelli, come Sandfall Interactive, quello di Clair Obscur: Expedition 33.

Comunque sia, gli editori non dovrebbero essere limitati a un prezzo fisso, ma dovrebbero poter variare in base al prodotto offerto. Yoshida ha citato anche i giochi live service, a volte ultra-costosi da sviluppare, che ti fanno pagare "100 dollari per acquistare una singola carta collezionabile digitale o qualcosa del genere", il che è ovviamente esoso, "ma alcune persone ne vedono il vantaggio, quindi spendono quei 100 dollari... Quindi sta a te decidere se ne vedi il valore o no."

Yoshida riconosce le difficoltà economiche globali che stiamo vivendo, ma invita a considerare anche il fatto che i videogiochi non sono aumentati tanto quanto altre forme d'intrattenimento, come il cinema, e che sono rimasti "incredibilmente convenienti".

"Se si considera il valore della quantità di intrattenimento che un buon videogioco offre, come Mario Kart 8, tantissime persone ci hanno giocato per ore e ore e ore con un singolo acquisto, o magari, sai, alcuni hanno pagato per le piste aggiuntive... Quindi, dipende davvero dal gioco e le persone devono valutare quale titolo offre l'intrattenimento che desiderano e capire se ha senso pagare il prezzo pieno al giorno del lancio, oppure, per alcuni giochi, sai, per molti il prezzo scende aspettando un po'."