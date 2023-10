Assassin's Creed Mirage, la recensione dell'episodio che torna alle origini della serie

La serie Ubisoft ha portato avanti questa formula per anni, per poi rivoluzionarla in occasione dell'ultima trilogia e introdurre meccaniche action RPG che probabilmente ancora rappresentano il futuro della celebre proprietà intellettuale. Non tutti però hanno digerito tale svolta, e col passare del tempo si è fatta sempre più insistente la nostalgica esigenza di un ritorno alle origini .

Che cos'è Assassin's Creed? Arrampicarsi su una torre, scrutare l'orizzonte e lanciarsi nel vuoto senza farsi mai un graffio. Correre sui tetti, saltare da un edificio all'altro, passeggiare per le strade mentre il giorno lascia il posto alla notte e ci si sorprende ad ammirare le architetture di un borgo antico. Restare nell'ombra, nascondersi in piena vista, colpire e sparire.

Inoltre anche stavolta manca purtroppo quell'attenzione in ambito registico che avrebbe potuto conferire spessore e significato a determinate sequenze, ma non lo fa affrettando i tempi e tagliando corto. Il doppiaggio in italiano , buono ma non sempre a fuoco, riesce a mitigare tali mancanze solo in parte. Dopo sedici anni, insomma, l'enorme potenziale narrativo di Assassin's Creed resta ancora per larga parte inespresso.

La trama è un saliscendi di buone intenzioni e problemi abbastanza evidenti, in primis quello relativo ai nemici : la struttura a indagini è la stessa introdotta con l'ultima trilogia, con una serie di missioni da completare per rivelare l'identità del membro dell'Ordine che andremo poi ad affrontare, ma si tratta in quasi tutti i casi di figure che il gioco non approfondisce né valorizza, con il risultato di renderle fondamentalmente anonime.

Anni dopo, al termine di un duro addestramento, Basim torna a Baghdad per indagare sull' Ordine degli Antichi : persone estremamente influenti, che celano la loro identità dietro una maschera e mantengono il proprio potere con la violenza, ma non gli basta mai: per questo pare abbiano ordinato la ricerca di misteriosi manufatti dai poteri straordinari.

Purtroppo il ragazzo si spinge troppo oltre, un tentativo di furto fra le mura del Palazzo d'Inverno finisce in tragedia e il prezzo da pagare per il suo fallimento è altissimo. Dilaniato dal dolore, Basim viene salvato all'ultimo momento proprio da Roshan, che a quel punto non vede altra soluzione: il giovane ladro dovrà abbandonare la sua vita e diventare un Occulto .

I due fanno in pratica da fratello e sorella maggiori a una gilda di ladruncoli che sopravvive grazie a qualche furtarello, e che a un certo punto si vede commissionati degli incarichi da parte di un misterioso gruppo che lotta per la libertà, gli Occulti. La loro leader, Roshan, cattura subito l'attenzione di Basim, che vorrebbe dimostrarle di essere degno di entrare nella confraternita.

Un essere mostruoso tormenta il giovane Basim nei suoi sogni, ma per fortuna a ogni risveglio c'è la sua amica di sempre, Nehal, che è pronta a confortarlo e accompagnarlo verso nuove scorribande per le strade di Anbar, il paesino in provincia di Baghdad da cui comincia la storia di Assassin's Creed Mirage , nell'anno 861 dopo Cristo.

Abbiamo accennato alle architetture e ci sentiamo di tranquillizzare i nostalgici della saga Ubisoft: in Mirage ci si può arrampicare su di un gran numero di torri , tutte affascinanti e scalabili in maniera non sempre immediata, visto che a volte servirà capire dove aggrapparsi, sebbene in tal senso sarebbe stato possibile fare di più. Effettuata la sincronizzazione, poi, potremo usare questi luoghi come riferimenti per il viaggio rapido.

Visivamente lo scenario è assolutamente spettacolare e si pone senza dubbio come l'aspetto più riuscito della produzione: gli sviluppatori hanno ricostruito laddove possibile, inventato quando necessario, e il risultato finale è un'ambientazione suggestiva sia di giorno che di notte, grazie alle sofisticate tecnologie utilizzate per illuminarla; viva e popolosa come ci si aspetterebbe da un nuovo episodio di Assassin's Creed.

Nelle intenzioni, quello che si para davanti ai nostri occhi è dunque un accorato omaggio agli episodi classici della serie , in particolare l'originale Assassin's Creed, complice anche un'ambientazione tutt'altro che distante rispetto a quella in cui si muoveva Altair sia dal punto di vista cronologico che delle atmosfere e delle architetture, che sono appunto quelle della Baghdad dell'epoca d'oro islamica.

Come rivelato da Ubisoft stessa, Assassin's Creed Mirage è nato come DLC di Valhalla ma gli sviluppatori si sono resi conto che le vicende di Basim avrebbero meritato più di una semplice espansione, e così ecco l'idea di un capitolo sostanzialmente diverso rispetto alle proporzioni gargantuesche di Origins, Odyssey e Valhalla, più breve e compatto ( la durata media della campagna è di circa venti ore ), proposto peraltro a un prezzo ridotto.

Gameplay: puro Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage, un classico del gameplay stealth: fischiettare da dietro un riparo

Dicevamo in apertura che gli sviluppatori di Assassin's Creed Mirage sono senz'altro riusciti a rendere omaggio ai capitoli classici della serie, nel bene e nel male. Via dunque le meccaniche RPG dell'ultima trilogia, che pure avevano conferito un certo spessore tanto ai combattimenti quanto all'interazione con i personaggi, si è tornati all'impianto action adventure delle origini.

L'idea era quella di realizzare un'esperienza focalizzata sullo stealth, con un bilanciamento della difficoltà tale da imporre una repentina ritirata di fronte a gruppi di nemici, laddove si venisse scoperti, nonché un sistema di potenziamento in grado per una volta di non rendere il nostro personaggio una macchina da guerra, finendo per banalizzare completamente la sfida.

Assassin's Creed Mirage, un combattimento corpo a corpo

Il punto è che a questi buoni propositi non hanno fatto seguito i fatti. Sì, lo stealth in Mirage è predominante ed è anche divertente, sebbene si basi su meccanismi ampiamente già visti e sviscerati all'interno della serie; ma le novità introdotte per l'occasione, nella fattispecie un'abilità chiamata Prontezza dell'Assassino, finiscono ben presto per rompere il gameplay a causa di un bilanciamento infelice.

Utilizzando questo potere, Basim può in pratica sfruttare un glitch dell'Animus per distorcere la propria posizione nello spazio e nel tempo, eliminando in tal modo fino a cinque nemici dopo averli contrassegnati e restando dove si trova l'ultimo della fila. La mossa non funziona da una certa distanza, è vero, ma ci sono state situazioni in cui siamo riusciti a sfruttarla anche per raggiungere luoghi che avrebbero richiesto giri e ragionamenti.

Assassin's Creed Mirage, un'eliminazione ottenuta con la Prontezza dell'Assassino

La Prontezza peraltro non è l'unico asso nella manica del protagonista, che si ritrova sempre ben rifornito di coltelli da lancio, dardi soporiferi, bombe fumogene, trappole esplosive e petardi: tutti strumenti potenziabili, che nella maggior parte dei casi consentono di avere ragione anche di folti gruppi di avversari, nonché di risolvere nel giro di pochi istanti le uccisioni dei bersagli più importanti.

Questo repertorio così ampio ed efficace si traduce per assurdo in una graduale diminuzione della difficoltà nel corso della campagna, anziché il contrario; e i combattimenti corpo a corpo, che sembravano offrire la tanto agognata sfida, si rivelano anch'essi fortemente inconsistenti visto che basta una parata al momento giusto per aprire la difesa dei nemici ed esporli a un'uccisione istantanea. Per una volta che non attaccavano a turno.

Assassin's Creed Mirage, la mimetizzazione fra le persone viene sfruttata ben poco

È un peccato, perché i presupposti per uno stealth solido e relativamente punitivo c'erano tutti, ma è evidente che qualcosa sia andato storto: lo testimoniano diversi elementi che sono stati inseriti, ma che si finisce per ignorare del tutto, come ad esempio la possibilità di far crollare impalcature mentre corriamo per sbarrare la strada agli inseguitori o i soliti gruppi di mercenari o menestrelli da ingaggiare per distrarre le guardie.

Altri aspetti sono invece sopravvissuti a quello che appare come un ripensamento in corso d'opera: la valorizzazione dei borseggi (con anche quelli speciali legati a una missione specifica), visto che il nostro Basim non naviga mai nell'oro durante la campagna, oppure l'uso di monete speciali per effettuare determinate operazioni. Anche l'arsenale risulta volutamente limitato nel numero degli oggetti e nella loro potenza, e sono tornati i manifesti da strappare per azzerare lo stato d'allerta.

Assassin's Creed Mirage, uno dei tanti documenti informativi in stile Discovery

È stata ripresa la soluzione dell'aquila per taggare soldati e punti d'interesse prima di addentrarsi in un insediamento sorvegliato, con la novità dei tiratori che possono talvolta inibire questa funzione finché non li si elimina, mentre le missioni secondarie possono tornare utili per racimolare denaro e materiali: appaiono disegnate meglio rispetto al passato, ma non abbondano per tipologie.

Ubisoft ha infine integrato la componente educativa Discovery direttamente nel gameplay: durante l'esplorazione potremo raccogliere dei frammenti che andranno a sbloccare informazioni storiche su quel determinato luogo o costume e che avremo modo di consultare nell'ambito del tradizionale Codice, accessibile dalla schermata delle opzioni.