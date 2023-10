PlayStation Store: Elden Ring Standard e Deluxe Edition in sconto con l'offerta della settimana

Il PlayStation Store si è aggiornato proponendo una nuova offerta della settimana che potrebbe fare gola a molti giocatori PS4 e PS5 visto che in questo caso il gioco in promozione è Elden Ring, sia nella versione Standard che Deluxe Edition.

Per la precisione l'edizione standard del gioco di FromSoftware è in offerta al prezzo di 46,19 euro sia su PS5 che su PS4, con uno sconto del 34% rispetto ai 69,99 euro standard.

Come detto in apertura anche Elden Ring Deluxe Edition è disponibile scontato a 59,39 euro, con una riduzione anche in questo caso del 34% sul prezzo standard di 89,99 euro. Ricordiamo che questa edizione include anche l'artbook e la colonna sonora del gioco in formato digitale.

In entrambi i casi le offerte saranno disponibili fino alle 0:59 italiane del 19 ottobre 2023 dunque se siete interessati approfittate finché siete in tempo. A questo link potrete raggiungere la pagina dedicata del versione web del PlayStation Store.