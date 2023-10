Volante Logitech G920 per Xbox e PC in sconto tramite le offerte di Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è disponibile un'offerta per il volanteLogitech G920 per Xbox e PC. Lo sconto segnalato è del 49% rispetto al prezzo consigliato, un taglio di prezzo che porta il volante (compreso di pedali) a 217,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il volante in questione non è al prezzo minimo storico, ma effettivamente ci si avvicina di molto, proponendo un'offerta davvero ottima.

Il volante Logitech G920 è dotato della tecnologia Driving Force, che simula la ‎sensazione di guida di un'auto reale. Collegato alla piattaforma, il volante riprodurrà vibrazioni e resistenze simulando ciò che succede in gara, così da restituire un'esperienza quanto più vicina alla realtà.