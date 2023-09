PlayStation Store, nuove offerte sui giochi PS5 e PS4 con la promo Divertimento Continuo

Su PlayStation Store è tornata la promozione Divertimento Continuo, con nuove offerte sui giochi PS5 e PS4, in particolare edizioni deluxe e DLC, e la possibilità di approfittare di sconti che arrivano fino al 75%.

Accolta con ottimi voti, l'espansione Burning Shores per Horizon Forbidden West è senza dubbio il primo affare da non perdere, visto che è possibile portarsela a casa a metà prezzo, nella fattispecie 14,99€ anziché 29,99€.

Prima offerta in assoluto e dunque prezzo più basso di sempre anche per lo straordinario Remnant 2, che grazie alle offerte di Divertimento Continuo è disponibile per l'acquisto a 39,99€ anziché 49,99€, per un risparmio del 20%.