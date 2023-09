Giochi in uscita a ottobre 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

E poi ancora avremo Detective Pikachu: Il Ritorno, Honkai: Star Rail, Batman: Arkham Trilogy, Total War: Pharaoh, Star Trek: Infinite, Sonic Superstars, Hellboy: Web of Wyrd, Gangs of Sherwood, Hot Wheels 2: Turbocharged, Ghostrunner 2, EA Sports UFC 5 e l'originale Jusant. L'imbarazzo della scelta, letteralmente.

Una selezione incredibile per quantità e qualità, che tuttavia non si esaurisce nella breve lista appena citata: potremo mettere le mani anche sul promettente Lords of the Fallen, su Cities: Skylines 2, sulla versione PS5 di Scorn, sulla versione Xbox Series X|S di Warhammer 40.000: Darktide e sulle versioni Switch di Borderlands 3 e The Dark Pictures Anthology: Little Hope.

Ottobre 2023 sarà un mese da ricordare , a coronazione di un anno che ci ha regalato tantissime soddisfazioni. Fra i giochi in uscita su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch ci sono infatti nomi come Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Super Mario Bros. Wonder e Forza Motorsport.

Puzzle dopo puzzle, ci troveremo a esplorare scenari a dir poco inquietanti , in cui abitano creature mostruose e pronte ad attaccarci: starà a noi difenderci, nell'ambito di un sistema di combattimento purtroppo mediocre, e tentare di sopravvivere fino al raggiungimento della tanto agognata via di fuga, sempre che qualcosa del genere esista davvero.

Il raccapricciante horror in prima persona firmato Ebb Software debutta a ottobre anche su PS5, portandosi dietro le sue atmosfere tese e le visioni funeste di un mondo alieno da incubo, chiaramente ispirato alle opere di H.R. Giger . Scorn è un vero e proprio viaggio nell'orrore, e da questo punto di vista non si risparmia, colpendo duro fin dalle prime battute di una campagna breve ma intensa.

In attesa di vedere in azione la versione Xbox, ecco la nostra recensione di Warhammer 40.000: Darktide per PC .

Divenuto un Occulto grazie a un duro addestramento, il protagonista dell'avventura torna nel luogo in cui è cresciuto per portare avanti la missione della Confraternita e contrastare i malvagi piani dell'Ordine degli Antichi, i cui membri sono determinati a ritrovare i Frutti dell'Eden e a sfruttarne il potere per dominare il mondo. Una missione non semplice, che dovremo portare a termine puntando sullo stealth più che sui combattimenti a viso aperto, proprio come agli esordi della saga.

Accorato omaggio agli episodi classici della serie Ubisoft, in particolare il primo indimenticabile capitolo, Assassin's Creed Mirage ci conduce nella Baghdad del IX secolo per ripercorrere le vicende di Basim, il personaggio che abbiamo conosciuto in Assassin's Creed Valhalla: un orfano che si guadagna da vivere rubando e che un giorno viene costretto dagli eventi ad abbandonare la città perché è stata messa una taglia sulla sua testa.

Ulteriori dettagli nella nostra recensione di The Dark Pictures Anthology: Little Hope .

Impossibilitati ad attraversare l'impenetrabile foschia che circonda le case, i personaggi sono costretti ad affrontare la notte nella speranza che l'alba li liberi finalmente da questa situazione. Sopravvivere fino ad allora, tuttavia, non sarà semplice visto che c'è qualcosa che si muove nell'ombra: presenze oscure e inquietanti, pronte ad approfittare di ogni nostra distrazione per colpire.

La serie horror di Supermassive Games sta arrivando anche su Nintendo Switch, un episodio alla volta. Così, dopo Man of Medan a ottobre è il turno di The Dark Pictures Anthology: Little Hope . Pubblicato originariamente nel 2020 su PC, PlayStation e Xbox, il gioco racconta la storia di quattro studenti e un insegnante che si ritrovano intrappolati all'interno di una città avvolta dalla nebbia.

Capace di vendere ben 16 milioni di copie , Borderlands 3 ha bisogno di ben poche presentazioni: i temibili gemelli Calypso vogliono unire i clan di banditi per conquistare la galassia e starà a noi impedire che accada , guidando una squadra di cacciatori che stavolta non si limiterà a esplorare gli scenari di Pandora, ma potrà viaggiare verso nuove mete e affrontare un intero esercito di nemici grazie a un arsenale di armi devastanti.

Sullo sfondo di Ryme City, un luogo in cui esseri umani e Pokémon convivono in pace e armonia , potremo cimentarci con diverse attività, ma soprattutto affrontare una serie di casi studiando gli indizi disponibili, interrogando eventuali testimoni e trovando la pista giusta da seguire per concludere con successo la missione.

Sequel dell'avventura uscita nel 2018 su Nintendo 3DS, da cui peraltro è stato tratto anche un film con Ryan Reynolds e Justice Smith , Detective Pikachu: Il Ritorno riprende la formula di successo del primo episodio e vede dunque un Pikachu insolito, che si crede un grande investigatore, collaborare con il giovane Tim per ritrovare suo padre, scomparso in circostanze misteriose.

Ci troviamo, infatti, di fronte al primo racer con grafica in ray tracing durante le gare , una tecnologia che gli sviluppatori hanno applicato ai riflessi e all'occlusione ambientale (nonché all'illuminazione globale, ma solo su PC), riuscendo al contempo a offrire un frame rate da 60 fotogrammi al secondo per una resa visiva assolutamente spettacolare, di grandissimo impatto.

La piattaforma racing di Turn 10 è finalmente pronta: Forza Motorsport debutta a ottobre su Xbox Series X|S e PC, senza costi aggiuntivi per gli abbonati al Game Pass, e si prepara a coinvolgerci con un'esperienza di guida di straordinario spessore , simcade come da tradizione, ma dotata di una grande profondità, di un parco vetture ricchissimo e di un comparto tecnico da sogno.

Lo spessore dell'esperienza viene anche stavolta garantito da un mix di meccaniche in tempo reale e a turni , con spettacolari battaglie dinamiche che potremo coordinare pur dovendo fare a meno della cavalleria e limitando le nostre scelte alle sole tre civiltà disponibili nel gioco: saranno sufficienti per garantire la corposità tipica degli episodi della serie?

Avremo modo di reclutare personaggi leggendari come Picard, Sisko, Data, Gowron, Garak e Makbar, nonché di salire a bordo delle più celebri astronavi della saga, inclusa ovviamente l'Enterprise, per poi cimentarci con una sequenza di missioni man mano più complesse, che fanno riferimento alle meccaniche e alla struttura dell'eccellente Stellaris per consegnarci un impianto solido e collaudato.

Abbiamo provato Lords of the Fallen alcune settimane fa.

Il soft reboot della serie soulslike prodotta da CI Games si prepara a colpirci con le sue ambientazioni suggestive, la meccanica delle due dimensioni fra cui muoversi e un'ampia carrellata di boss assolutamente spettacolari: Lords of the Fallen promette questo e molto altro, a conferma che i tanti ostacoli durante lo sviluppo sono serviti per confezionare un prodotto davvero, davvero interessante.

Sonic Superstars

Sonic Superstars, il nostro personaggio corre all'interno dello stage

In uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW il 17 ottobre

A metà fra classico e moderno, Sonic Superstars ripropone la formula action platform bidimensionale delle origini ma aggiunge al pacchetto diverse novità, catapultandoci all'interno delle suggestive Northstar Islands per un'avventura in cui potremo controllare personaggi come Sonic, Tails Knuckles e Amy, affrontando la campagna in solitaria oppure in cooperativa per un massimo di quattro partecipanti.

L'esperienza cambia parecchio a seconda di queste scelte, diventando più dinamica e frenetica o "rallentando" per consentire a tutti di esplorare livelli che si rifanno a quelli tradizionali ma presentano una densità sostanzialmente superiore, diversi gradi di profondità, nemici e boss inediti che avremo il compito di affrontare per poter arrivare di volta in volta alla fine del percorso.

Abbiamo provato Sonic Superstars durante la Gamescom 2023.