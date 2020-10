The Dark Pictures Anthology: Little Hope, la recensione

Dalle gelide e spettrali acque dell'Oceano Pacifico meridionale, Supermassive Games ci riporta sulla terraferma; il secondo capitolo dell'antologia horror partita con Man of Medan cambia registro e si sposta negli Stati Uniti per raccontare un periodo buio della loro storia, quello della caccia alle streghe. A differenza dunque del primo episodio che faceva affidamento su una leggenda ben specifica, ed è in parte stato questo il suo punto più debole, questa volta si va a trattare un tema più ad ampio respiro sul quale è stato possibile creare una storia davvero inedita che non potesse in qualche modo essere anticipata. Forte dell'attore Will Poulter nei panni del protagonista, Little Hope si dimostra nel complesso migliore del precedente ma perde ancora qualche colpo per strada non riuscendo a eguagliare, né ovviamente a superare, i risultati raggiunti dagli sviluppatori con il buon Until Dawn. Scopritene dunque pregi e difetti nella nostra recensione The Dark Pictures Anthology: Little Hope .

La storia



Per ovvi motivi non possiamo spingerci troppo in là nel parlare della trama, questo tuttavia non ci impedisce di esaminare la storia e come è stata gestita. Little Hope sceglie una narrazione duplice, che dal presente in cui si muovono i protagonisti slitta a volte nel passato dove riposano le risposte alle domande e ai misteri che avvolgono la titolare cittadina: intrappolati al suo interno dopo che il pullman sul quale viaggiavano ha avuto un incidente, quattro studenti (sì, conta come tale anche la signora di quarantotto anni) e il loro docente si scoprono impossibilitati a uscire dai confini di Little Hope a causa di una nebbia impenetrabile dalla quale non riescono a sfuggire. Tra misteriose visioni e apparizioni fin troppo concrete per concedersi il lusso di non credervi, i cinque protagonisti devono prepararsi a una lunghissima notte da incubo senza la certezza di vedere l'alba; l'unica via di uscita sembra essere scoprire cos'è successo a Little Hope in tempi remoti che risalgono al 1692, l'anno in cui a Salem iniziarono i processi alle streghe che portarono alla morte - su basi assolutamente prive di fondamento - numerose persone con l'accusa, appunto, di praticare stregoneria. Gli sviluppatori affondano dunque a piene mani in uno spaccato molto buio della storia statunitense per creare una narrazione ambigua, dove il passato si riflette nel presente, muovendo dei passi avanti rispetto al prevedibile Man of Medan - che nel seguire pedissequamente una leggenda nota (o per cui bastava una ricerca su internet) ha influenzato la narrazione e i suoi sviluppi - questo e il fatto che comunque la scrittura fosse ben sotto ai livelli di Until Dawn.

Little Hope in questo senso migliora ma la storia cigola ugualmente in diversi punti. Come sempre, molto dipende da quanto vi siete dedicati all'esplorazione per raccogliere le briciole di pane sparse qua e là, utili ad avere una visione più a trecentosessanta gradi della situazione; anche così, però, e indipendentemente dal finale che otterrete, alcuni conti non tornano persino dopo quasi tre partite con esiti diversi l'una dall'altra. Il passato getta le basi di quella che dovrebbe essere la maledizione a gravare sulla cittadina, eppure alcuni tasselli del puzzle rimangono delle perplessità che non siamo riusciti a spiegarci, situazioni che non collimano con un colpo di scena conclusivo notevole e avrebbe beneficiato di un maggiore collegamento tra passato e presente. Ci sono poi parti dove la qualità narrativa zoppica, presentando situazioni illogiche, mentre per quanto riguarda gli stessi protagonisti non c'è abbastanza profondità per creare dei veri e propri legami con loro: proprio come in Man of Medan, mancano dello spessore necessario a farsi notare, passando in secondo piano rispetto ai personaggi del passato che pur avendo un po' meno spazio nella sceneggiatura restano impressi con maggior facilità, anche per la situazione ben più drammatica che li coinvolge.

Insomma, nella sua totalità Little Hope è senza migliore di Man of Medan ma nel cambiare registro narrativo alcuni elementi continuano a essere fuori fuoco, a cominciare da un ritmo che fatica a prendere piede: da un inizio lento e piuttosto soporifero si procede a tentoni, un po' come i personaggi mentre cercano di capire cosa succede, con occasionali sbalzi di tensione che tuttavia, complice un'ambientazione più ampia e meno claustrofobica della precedente nave, hanno breve durata. Gli sviluppatori hanno preso nota del fatto che non sono i costanti jumpscare a fare un horror, dosandoli con maggior cura questa volta, ma quel terrore angosciante che dovrebbe cogliere il giocatore nello scoprirsi intrappolato in una cittadina fantasma e maledetta dove qualunque cosa potrebbe aggredirlo da un momento all'altro non filtra. Potrebbe essere in parte dovuto alla scelta di puntare più sul rapporto tra i personaggi, con situazioni che li mettono in discussione fra loro creando potenziali conflitti che sono un po' alla base della narrazione di Little Hope, ciononostante anche in questo caso quel karma che dovrebbe decidere della loro vita o della loro morte viene inficiato da alcuni sbilanciamenti del gameplay.