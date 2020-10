Demon's Souls Remake, l'anteprima sul nuovo trailer con tante nuove informazioni

A ormai pochi giorni dal lancio di Playstation 5, è ormai cristallino come il titolo più atteso dai videogiocatori core risalga all'ormai lontano 2009. D'altro canto i Bluepoint sono riusciti a farsi un nome non sottovalutabile nel magico campo dei remake, e la loro abilità ha permesso a molti nuovi appassionati di riscoprire dei classici assoluti con una nuova (e splendida) mano di vernice a migliorarne l'impatto. Nel caso di Demon's Souls , gli elementi che contribuiscono ad amplificare l'attesa sono molteplici: il fatto che risulti "relativamente" oscuro rispetto ai Dark Souls che lo hanno seguito, il suo comunque sempre elevato livello di sfida, e le tante caratteristiche migliorabili dell'originale; un mix di ingredienti capace di aumentare le speranze di ritocchi significativi, e al contempo attirare un pubblico ancora estraneo alle creature di From Software.

Questo non significa però che non vi siano modifiche. Grazie al cielo parte che l'ottenimento di certi elementi sarà più facile, e che quindi non vedremo gente rovinarsi la vita alla disperata ricerca di una Pure Bladestone. Gli sviluppatori hanno però anche sottolineato come il grinding sia parte integrante di Demon's Souls, ed è quindi prevedibile che gli altri oggetti nel gioco manterranno le stesse percentuali.

Interpellati sulla cosa, gli sviluppatori hanno precisato di aver mantenuto il fulcro del titolo invariato, e che nonostante non vi sia stata una collaborazione diretta con From, il progetto è stato trattato col massimo rispetto, senza stravolgimenti. In questo remake non vedremo dunque manovre aggiuntive (Demon's era più basilare rispetto a Dark Souls in tal campo), nè ribilanciamenti pesanti. I maghi, insomma, avranno con ogni probabilità ancora vita facile rispetto a qualunque altro gioco di Miyazaki.

Ritocchi belli, ritocchi brutti

Un'altra scelta, invece, ci è parsa meno felice, ed è legata alle cure. Demon's è infatti tristemente famoso tra le opere From per il suo limite di peso legato agli oggetti, che molti utenti avrebbero voluto veder scomparire. Pare invece che verrà mantenuto, con ulteriori limitazioni legate alle cure. In questo remake non sarà quindi possibile accumulare centinaia di erbe: il peso di quelle con capacità curative maggiori verrà aumentato, e dovrebbe esserci un limite massimo alle cure trasportabili; detto ciò, non è ancora del tutto chiaro se il limite massimo sia stato aumentato in modo significativo rispetto all'originale, e indagheremo non appena avremo il gioco tra le mani.

Brutte notizie anche per coloro che si aspettavano contenuti del tutto nuovi: i Bluepoint hanno confermato che la sesta archstone rotta dell'originale non sarà in alcun modo ricostruibile. Un peccato, perché ci sarebbe piaciuto vedere il team alle prese con un mondo del tutto nuovo, nonostante i rischi legati a un confronto diretto con From Software fossero elevati. Pare se non altro che il team abbia effettivamente inserito nuovi contenuti, tra cui in realtà erano già state confermate nuove armi e armature. Non hanno però voluto precisare esattamente cosa sia stato aggiunto, per evitare spoiler. A queste si aggiunge il Photo Mode che quando lo si utilizza mette in pausa il gioco... una prima volta assoluta (nonostante tale pausa non sarà ovviamente attivabile se invasi da un altro giocatore)

Molto bene invece le risposte legate a bug e comparto tecnico: molte delle problematiche del gioco originale e dei suoi bachi sfruttabili per bypassare la difficoltà dei boss sono spariti, nonostante alcuni di quelli più meritevoli di meme siano stati volutamente mantenuti. Anche la battaglia contro l'Old Monk - che evoca come boss un giocatore online - sarà fedele all'originale, ed è persino stata ritoccata l'interfaccia per mostrare finalmente con chiarezza la tendency dei vari mondi, nonostante il sistema di fondo risulti invariato. Modifiche ulteriori? La colonna sonora è stata rifatta con l'ausilio di un'orchestra, e persino gran parte del cast originale è stato ricontattato per ridoppiare i personaggi del gioco. Sembra inoltre che nel Nexus vi sarà la possibilità di memorizzare personaggi multipli spendendo anime. Un lavoro titanico per un remake, in poche parole.