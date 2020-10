PS5: giochi di lancio superiori a quelli PS4 e PS3, "non c'è paragone" secondo Sony

I giochi di lancio di PS5 sono nettamente superiori a quelli che hanno caratterizzato il lancio di PS4 e PS3, "non c'è paragone" tra le diverse situazioni secondo Jim Ryan, il CEO di Sony Interactive Entertainment.

È un discorso che lo stesso Ryan aveva già fatto in passato, quando aveva riferito che PS5 avrà la lineup di giochi migliore della storia PlayStation, ma che ha voluto evidentemente ribadire nel corso di un'intervista pubblicata da GamesIndustry.biz.

"Vorrei invitare chiunque a guardare la lineup prevista per la finestra di lancio anche della generazione PS4 o di quella PS3 e paragonarle a quello che stiamo portando in un arco di tempo equivalente su PS5. Semplicemente non c'è paragone", ha affermato Ryan con notevole sicurezza.

Il capo di Sony PlayStation si è inoltre riferito anche a Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart, menzionando come un grosso apporto di giochi di alto livello sia arrivato con l'acquisizione di Insomniac all'interno dei team first party di Sony.

"Ovviamente, tutto questo è stato aiutato dall'acquisizione di Insomniac ed è meraviglioso averli come parte della nostra famiglia", ha affermato Ryan. PS5 si presenta sul mercato accompagnata da Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure e Astro's Playroom per quanto riguarda i giochi di lancio, a cui può essere aggiunto Ratchet & Clank: Rift Apart e forse qualcos'altro se Ryan si riferisce alla "finestra di lancio" in senso esteso.

Effettivamente, le console precedenti potevano forse contare su un'offerta meno importante con Resistance: Fall of Man e Motorstorm su PS3 e Killzone: Shadow Fall e Resogun su PS4. Difficile dire se proprio non ci sia paragone come dice Ryan, ma si nota una certa differenza.