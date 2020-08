PS5 avrà la lineup di giochi migliore della storia, dice Sony

PS5 avrà la lineup di giochi migliore nell'intera storia di PlayStation, secondo l'addetto al marketing di Sony, Eric Lempel, riferendo come i titoli previsti per la nuova console siano i migliori mai visti e dimostrando come la compagnia abbia una grande fiducia su questo aspetto della next gen.

"Andando oltre tutte le caratteristiche specifiche di PS5, che la rendono un prodotto veramente di nuova generazione, tutto si basa sui contenuti", ha affermato Eric Lempel, global marketing exec di Sony in un'intervista a GamesIndustry.biz. "I contenuti che saranno presenti nella finestra di lancio e oltre questa sono estremamente emozionanti. Direi che questa è la migliore lineup che abbiamo visto nella storia di PlayStation, sia per quanto riguarda i titoli dei Worldwide Studios first party che quelli dei nostri partner dai vari publisher nel mondo".

Lempel sembra dunque riferirsi non solo alla lineup di lancio ma anche a quella successiva, dunque il discorso è piuttosto generico, ma dimostra come Sony punti molto su un apporto costante di giochi per PS5 fin dal primo periodo.

"Abbiamo svelato alcuni dei contenuti e naturalmente ci sarà altro in arrivo, ma il modo in cui gli sviluppatori possono sfruttare questa piattaforma e creare queste nuove esperienze con IP note o nuove, è molto esaltante". D'altra parte, nelle previsioni di Sony c'è un ulteriore innalzamento delle vendite per quanto riguarda software e hardware proprio con l'arrivo di PS5.

Ovviamente Lempel, che ha fatto anche presente come il lancio durante una pandemia sarà una grande sfida, parla da addetto al marketing di Sony, oltretutto senza entrare molto nel dettaglio di quanto riferito sulla lineup di PS5 su cui attendiamo ancora informazioni precise soprattutto per quanto riguarda i giochi di lancio, ma è comunque una testimonianza dell'attenzione riservata al software da parte della compagnia. Di PS5 abbiamo visto proprio ieri lo spot ufficiale in italiano.