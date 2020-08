PS5: il lancio durante una pandemia sarà una grande sfida, dice il capo del marketing

Il lancio di PS5 nel mezzo di una pandemia non sarà affatto semplice, anzi rappresenta una grande sfida sotto ogni aspetto: lo ha detto in un'intervista Eric Lempel, capo della divisione marketing di PlayStation.

A pochi minuti dalla pubblicazione dello spot ufficiale di PS5, che dà inizio proprio alla campagna marketing della nuova console Sony, Lempel ha voluto sottolineare le enormi difficoltà di portare avanti un progetto di questa portata in un regime di emergenza sanitaria internazionale.

"Si tratta di un'enorme sfida su tutti i fronti", ha detto il capo del marketing PlayStation. "Non solo per quanto concerne l'organizzazione delle parti che supervisiono, ma per tutti gli attori in campo. La cosa positiva è che la stiamo affrontando insieme. Lanceremo PlayStation 5 quest'anno, ve lo posso assicurare, e per quanto mi riguarda faremo assolutamente di tutto per offrire lo stesso entusiasmo e la magia che hanno circondato i nostri lanci precedenti."

"Siamo pienamente focalizzati su questo. Non è mai stato così difficile, ma i nostri utenti si aspettano molto da noi. È la possibilità di celebrare l'inizio di una nuova generazione. Lo spot dà inizio all'impegno di PS5 sul fronte del marketing, ma non è che l'inizio: potete vederlo come un primo passo. Speriamo che trasmetta la nostra idea di qualità, che catturi l'immaginazione di chi lo guarda e da qui in poi possa crescere ancora e ancora."

"Se il mondo fosse un posto normale, in questo momento, avremmo organizzato delle stazioni demo presso diversi eventi, così da consentire ai consumatori di toccare il prodotto con mano e interagire con esso, così da capire di cosa stiamo parlando. La sfida, fin dall'inizio, è diventata riuscire a trasmettere tutto ciò con uno spot, ma allo stesso tempo crearlo nonostante tutte le limitazioni di una pandemia globale."

"La genesi di tutto questo è che ci stiamo spostando verso una nuova generazione, e per noi le generazioni contano. È una possibilità di alzare le aspettative dei giocatori e introdurre davvero qualcosa di nuovo. Dunque per questo spot pubblicitario, in particolare, ci siamo concentrati su tre aree differenti: il feedback aptico, i grigger adattivi e l'audio 3D. Volevamo mostrare cosa significhi trovarsi nel mezzo di queste cose."

"Abbiamo dovuto cambiare sostanzialmente il modo in cui facciamo le cose", ha continuato Lempel. "Se non ci trovassimo in questa situazione, avremmo prodotto uno spot leggermente diverso. Lo scenario sarà tuttavia questo per il prossimo futuro e molti di noi si sono dovuti adattare, provando a essere innovativi e creativi. Sebbene non sia questa la situazione che vorremmo per il lancio di PS5, siamo piuttosto felici di come siamo riusciti a gestire il tutto e a creare qualcosa come questo."

"Abbiamo semplicemente guardato il prodotto e parlato con gli sviluppatori, sentendo da loro cosa rende PlayStation 5 così speciale, le tante cose di cui sono entusiasti ma queste tre in particolare, che rappresentano un sostanziale passo in avanti rispetto a dove ci trovavamo con l'intrattenimento elettronico."

"Direi che questa è probabilmente l'aspetto più letterale della nostra campagna, in cui proviamo a parlare e a trasmettere la sensazione offerta dalle diverse feature del prodotto. Ci saranno però anche gli aspetti più ampi, che andranno a generare quel tipo di entusiasmo nel mondo dell'intrattenimento elettronico tipico di PlayStation. Sentivamo che questo era un buon modo per dare inizio alla discussione su PS5 e sulle cose che la rendono diversa, e questi tre elementi spiccano senza dubbio. Ovviamente, però, andremo oltre."